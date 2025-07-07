Трамп планирует посетить пострадавший от наводнения Техас 11 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отправиться в наиболее пострадавшие от наводнения районы штата Техас в эту пятницу, 11 июля.

"Вероятно, в пятницу", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о дате визита.

По словам президента, он готов отправиться в Техас немедленно, но не хочет мешать местным властям.

Согласно последним данным, в результате наводнения погибли 79 человек, среди них 28 детей.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

В свою очередь губернатор штата Техас Грег Эббот сообщил, что по меньшей мере 41 человек числится пропавшим без вести.