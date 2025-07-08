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В Сеуле зафиксировали рекордно высокую для начала июля температуру

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В столице Южной Кореи 8 июля зафиксировали рекордно высокую для начала месяца температуру: 37,1 градуса по Цельсию, сообщает Ренхап" со ссылкой на метеорологическое агентство.

За всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1908 года, это самая высокая температура для Сеула в первые 10 дней июля.

Предыдущий рекорд для этого периода в столице был установлен 9 июля 1939 года, когда температура поднялась до 36,8 градуса.

Помимо Сеула аномальная жара наблюдается в ряде других южнокорейских городов, где были также зафиксированы рекордные температуры. Воздух прогрелся до рекордных отметок в городах Вонджу (35,4 градуса), Сувон (35,7 градуса), Тэджон (36,1 градуса) и других.

По прогнозам синоптиков, жара спадет к пятнице, однако позже этим летом, как ожидается, вернется.

Сеул Южная Корея
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