Южную Европу ожидает аномальная жара с температурой выше 40 градусов

Летняя жара в Париже Фото: AP/TAСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции власти предупредили об опасности аномальной жары, из-за которой в ближайшие дни температура может превысить отметку в 40 градусов по Цельсию, сообщают в пятницу западные СМИ.

Правительство Испании в связи с погодной ситуацией начало принимать профилактические меры. Бригадам скорой помощи отдано распоряжение подготовиться к ожидаемому всплеску случаев тепловых ударов.

В Национальной метеорологической службе Португалии заявили, что жара затронет юг страны, а также долины Тежу и Дору на севере, начиная с субботы.

В 21 городе Италии, включая Рим, Милан, Венецию и Флоренцию, объявлен "красный" уровень погодной опасности. Власти рекомендовали жителям не выходить из дома с 11:00 до 18:00.

Период аномально жаркой погоды анонсировали метеорологи в Греции. Перенос теплых воздушных масс над страной приведет к росту температур до 40 - 45 градусов по Цельсию.

Ранее французские СМИ сообщали, что метеорологические службы Франции повысили в пятницу уровень опасности из-за чрезвычайно жаркой погоды в 21 департаменте страны. В ряде районов на юго-востоке страны в течение дня ожидается до 38 градусов по Цельсию. По прогнозам, в субботу жара сохранится.