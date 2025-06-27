Поиск

Южную Европу ожидает аномальная жара с температурой выше 40 градусов

Южную Европу ожидает аномальная жара с температурой выше 40 градусов
Летняя жара в Париже
Фото: AP/TAСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции власти предупредили об опасности аномальной жары, из-за которой в ближайшие дни температура может превысить отметку в 40 градусов по Цельсию, сообщают в пятницу западные СМИ.

Правительство Испании в связи с погодной ситуацией начало принимать профилактические меры. Бригадам скорой помощи отдано распоряжение подготовиться к ожидаемому всплеску случаев тепловых ударов.

В Национальной метеорологической службе Португалии заявили, что жара затронет юг страны, а также долины Тежу и Дору на севере, начиная с субботы.

В 21 городе Италии, включая Рим, Милан, Венецию и Флоренцию, объявлен "красный" уровень погодной опасности. Власти рекомендовали жителям не выходить из дома с 11:00 до 18:00.

Период аномально жаркой погоды анонсировали метеорологи в Греции. Перенос теплых воздушных масс над страной приведет к росту температур до 40 - 45 градусов по Цельсию.

Ранее французские СМИ сообщали, что метеорологические службы Франции повысили в пятницу уровень опасности из-за чрезвычайно жаркой погоды в 21 департаменте страны. В ряде районов на юго-востоке страны в течение дня ожидается до 38 градусов по Цельсию. По прогнозам, в субботу жара сохранится.

Испания Италия Португалия Франция Греция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Итальянская Campari Group продаст производство вермута Cinzano за 100 млн евро

Итальянская Campari Group продаст производство вермута Cinzano за 100 млн евро

Оверчук заявил, что Армения не может одновременно быть членом и ЕАЭС, и ЕС

Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией

Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией

Санкции США против сербской NIS отложены на месяц - до 29 июля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке: Америка в раздумье и в ожидании финала!

Конфликт на Ближнем Востоке: Америка в раздумье и в ожидании финала!

Что случилось этой ночью: пятница, 27 июня

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Взрыв произошел на киностудии в Баку

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана398 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });