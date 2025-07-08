Жаркая погода установится почти на всей территории европейской части России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода прогнозируется почти во всех регионах европейской части России, в центральном Черноземье температуры будут доходить до плюс 38, а в южных регионах - до плюс 40, "отдохнуть от жары" можно будет только в регионах северо-запада, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень жаркая погода практически на всей европейской территории. Еще южнее, в центральном Черноземье, это Воронежская, Белгородская, Тамбовская области, температура до плюс 38 градусов", - сказал Вильфанд.

На юге европейской части России - в Краснодарском крае, Ставрополье, Астраханской, Волгоградской областях - температура в течение этой недели будет подниматься до плюс 40 градусов. "До конца недели погода очень-очень жаркая", - отметил Вильфанд.

Напротив, прохладная погода будет в регионах Северо-Западного федерального округа. "На севере, в Петербурге, в Ленинградской, в Мурманской областях, там циклоническая деятельность, температура дневная не превысит плюс 22 - плюс 23 градусов, и дожди. Отдохнуть от жаркой погоды можно там", - добавил Вильфанд.