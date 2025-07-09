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Раунд переговоров между Израилем и ХАМАС завершился без существенного прогресса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пятый раунд непрямых переговоров по соглашению о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не привел к значимым результатам, пишет The Times of Israel.

"Пятый раунд непрямых переговоров в Катаре о потенциальном соглашении между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа завершился без существенного прогресса", - сообщает издание, ссылаясь на данные источников.

По словам палестинского чиновника, ситуация "зашла в тупик", а израильские переговорщики "занимаются слушаньем, а не переговорами" и по каждому вопросу консультируются с чиновниками в Израиле, что свидетельствует об отсутствии у израильской делегации полномочий принимать решения.

Все это - продолжение израильской политики затягивания переговорного процесса, чтобы "помешать достижению любого потенциального соглашения", считает источник.

Между тем, как сообщает The Times of Israel, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отложил запланированный на вечер вторника вылет в Доху.

"Американский спецпосланник сообщил посредникам, что по-прежнему планирует посетить Доху, чтобы помочь подвести соглашение к финишной черте, поэтому его решение отложить поездку свидетельствует, что значимого прогресса еще предстоит добиться", - пишет издание.

Ранее Уиткофф выразил надежду, что соглашение будет готово уже к концу текущей недели, а основные спорные моменты были урегулированы за последние три дня непрямых переговоров в Катаре.

В то же время британский телеканал Sky News также со ссылкой на источники сообщает, что единственным нерешенным вопросом между Израилем и ХАМАС остается статус и присутствие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

"Стороны преодолели существенные разногласия по ряду других вопросов, включая процесс доставки гуманитарной помощи и требование ХАМАС о предоставлении США гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия в одностороннем порядке после истечения 60-дневного перемирия ", - подчеркивает телеканал.

Израиль США ХАМАС
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