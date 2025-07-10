Рубио заявил, что условия 60-дневного перемирия в Газе в целом согласованы

Фото: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Израиль и ХАМАС находятся ближе к прекращению огня в секторе Газа, чем когда-либо в последнее время, заявил на форуме АСЕАН в Малайзии госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает Anadolu.

"Похоже, что в целом условия согласованы, но, очевидно, теперь нужно обсудить, как претворить их в жизнь", - сказал госсекретарь.

По его словам, согласовать условия 60-дневного перемирия удалось во многом благодаря посредничеству Египта и Катара.

"Мы надеемся, что они смогут довольно быстро перейти к переговорам о сближении позиций, а затем и к прекращению огня", - сказал госсекретарь, добавив, что, однако "на пути к перемирию все еще есть некоторые препятствия".

9 июля президент США Дональд Трамп выразил аналогичную надежду на то, что соглашение по Газе заключат на этой или следующей неделе.

Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что, согласно новому предложению США по прекращению огня в секторе Газа, израильские заложники ХАМАС должны быть освобождены поэтапно в течение 60 дней. Сделка предусматривает освобождение 10 оставшихся в живых заложников и возвращение 18 тел, все еще удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, в обмен на палестинских заключенных.