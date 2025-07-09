Сенатор Грэм заявил о согласии Трампа на законопроект о санкциях против РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что настал момент для активизации работы по новым американским санкциям в отношении России, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Мы продвигаемся. Трамп сказал мне, что пришло время двигаться вперед, поэтому мы движемся", - приводит издание Politico слова Грэма о законопроекте, предусматривающем введение антироссийских санкций.

В сообщении отмечается, что Грэм и сенатор-демократ Ричард Блументал внесли изменения в законопроект, чтобы расширить полномочия президента, касающиеся санкций:

Изначально законопроект давал Трампу право освободить от санкций на 180 дней страны, закупающие российскую нефть или уран. Пересмотренный же законопроект позволит президенту США затем отложить санкции еще на 180 дней.

Накануне Трамп заявил, что всерьез рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ, подчеркнув, что окончательное решение будет зависеть от него. "Сенаторы работают над очень жесткими санкциями. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп в Белом доме.

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.