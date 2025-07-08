Трамп рассматривает проведение законопроекта по санкциям против РФ через Конгресс

Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ, подчеркнув, что окончательное решение будет зависеть от него.

"Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ.

"Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - заявил он.

Накануне президент США заявил, что его страна теряет очень много денег из-за вводимых против других государств санкций.

"Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против стран, это стоит США ужасающе много денег", - приводят американские СМИ ответ Трампа журналистам на вопрос, почему он медлит с санкциями против РФ.