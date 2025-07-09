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Кремль ждет от США новых усилий по урегулированию на Украине

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что США продолжат усилия по урегулированию украинского конфликта, несмотря на решения о возобновлении поставок американского оружия этой стране, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем также, что, несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений, хотя никто в реальности не прекращал никакие поставки, Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость", - сказал он.

"Мы слышали также очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала. Это то, о чем мы говорили с самого начала, что решить в одну ночь не представляется возможным", - отметил Песков.

Он добавил, что "Россия сейчас ожидает от украинской стороны предложений по третьему раунду" переговоров.

"Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед. Каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - заявил представитель Кремля.

Ранее на этом же брифинге он сказал, что в Кремле спокойно воспринимают жесткую риторику Трампа в контексте украинского урегулирования. Вопрос о том, что в 2024 году Трамп якобы угрожал разбомбить Москву, он переадресовал Белому дому.

США Дмитрий Песков Кремль Украина Дональд Трамп
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