Трамп назвал ставку ФРС США завышенной минимум на 3 п.п.

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему опустить базовую процентную ставку.

"Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social и добавил, что каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на рефинансирование долга в размере $360 млрд в год, добавил Трамп.

"Инфляции нет. Компании массово приходят в Америку. Это самая горячая страна в мире. Снижайте ставку!" - написал Трамп.

Ранее президент назвал главу Федрезерва "Джеромом "Слишком поздно" Пауэллом" и теперь постоянно использует эту формулировку в своих постах.

"Кто угодно, кроме "Слишком поздно"", - написал Трамп в отдельном сообщении в среду.

Срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае 2026 года. Американский ЦБ удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. Федрезерв не спешит со смягчением денежно-кредитной политики, рассчитывая дождаться свидетельств того, каким образом торговые меры Вашингтона скажутся на инфляции.

По данным The Wall Street Journal, основными кандидатами на должность следующего главы ФРС являются нынешний советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассет, а также Кевин Уорш, занимавший аналогичный пост в администрации президента США Джорджа Буша и входивший позднее в совет управляющих Федрезерва.