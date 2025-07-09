WSJ назвала конкурентами на пост главы ФРС Кевина Хассета и Кевина Уорша

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассет стал одним из основных кандидатов на должность следующего председателя Федеральной резервной системы США, составив конкуренцию Кевину Уоршу, считавшемуся ранее фаворитом в борьбе за этот пост, пишет The Wall Street Journal.

Хассет является одним из ближайших советников Трампа, в то время как Уорш не входит в ближний круг президента, и в Белом доме есть опасения, что он не станет слишком активно снижать ставки, отмечают источники газеты.

Уорш занимал должность советника по экономике в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входил в совет управляющих ФРС.

По словам источников издания, Хассет по крайней мере дважды встречался в июне с Трампом для обсуждения возможной работы на посту главы Федрезерва. Ранее он говорил, что не заинтересован в этой должности, однако теперь дает понять, что готов занять ее.

Уорш уже в июле говорил о планах поездки в Вашингтон для встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом с целью обсуждения должности главы ФРС.

Срок службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. Трамп регулярно подвергает критике действия Пауэлла, считая, что Федрезерв должен снижать базовую процентную ставку.

ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря 2024 года. Центробанк не спешит со смягчением денежно-кредитной политики, рассчитывая дождаться свидетельств того, каким образом торговые меры Вашингтона скажутся на инфляции.

Трамп в конце июня заявил, что ставка, по его мнению, сейчас должна быть на уровне 1%.

Среди других претендентов на должность следующего главы ФРС назывались также Бессент, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер.