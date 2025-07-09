Поиск

WSJ назвала конкурентами на пост главы ФРС Кевина Хассета и Кевина Уорша

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассет стал одним из основных кандидатов на должность следующего председателя Федеральной резервной системы США, составив конкуренцию Кевину Уоршу, считавшемуся ранее фаворитом в борьбе за этот пост, пишет The Wall Street Journal.

Хассет является одним из ближайших советников Трампа, в то время как Уорш не входит в ближний круг президента, и в Белом доме есть опасения, что он не станет слишком активно снижать ставки, отмечают источники газеты.

Уорш занимал должность советника по экономике в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входил в совет управляющих ФРС.

По словам источников издания, Хассет по крайней мере дважды встречался в июне с Трампом для обсуждения возможной работы на посту главы Федрезерва. Ранее он говорил, что не заинтересован в этой должности, однако теперь дает понять, что готов занять ее.

Уорш уже в июле говорил о планах поездки в Вашингтон для встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом с целью обсуждения должности главы ФРС.

Срок службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. Трамп регулярно подвергает критике действия Пауэлла, считая, что Федрезерв должен снижать базовую процентную ставку.

ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря 2024 года. Центробанк не спешит со смягчением денежно-кредитной политики, рассчитывая дождаться свидетельств того, каким образом торговые меры Вашингтона скажутся на инфляции.

Трамп в конце июня заявил, что ставка, по его мнению, сейчас должна быть на уровне 1%.

Среди других претендентов на должность следующего главы ФРС назывались также Бессент, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер.

США ФРС Кевин Хассет Скотт Бессент Джером Пауэлл Кевин Уорш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Техасе в округе Керр продолжают искать 161 человека после наводнений

В Техасе в округе Керр продолжают искать 161 человека после наводнений

Пашинян и Алиев встретятся в Абу-Даби 10 июля

Nasdaq завершил торги небольшим ростом

Nasdaq завершил торги небольшим ростом

Что случилось этой ночью: среда, 9 июля

CNN утверждает, что Хегсет приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом

CNN утверждает, что Хегсет приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом

ЕС рассматривает создание фонда в 100 млрд евро для поддержки Украины

Сенаторы США инициируют принятие законопроекта об антироссийских санкциях

Трамп рассматривает проведение законопроекта по санкциям против РФ через Конгресс

Трамп рассматривает проведение законопроекта по санкциям против РФ через Конгресс

Трамп подтвердил, что направит оборонительные вооружения Киеву

Трамп подтвердил, что направит оборонительные вооружения Киеву

Что произошло за день: вторник, 8 июля

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6693 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });