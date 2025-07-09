Samsung представил три новых складных смартфона, обновил линейку "умных" часов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники Samsung в среду представил три новых складных смартфона.

Ими стали Galaxy Z Fold 7, складывающийся как книга, и выполненный в форме классических "раскладушек" Galaxy Z Flip 7. Также компания анонсировала Galaxy Z Flip 7 FE - более доступную версию своего новейшего раскладного смартфона Galaxy Z Flip 7 SE.

Толщина Galaxy Z Fold 7 составляет всего 8,9 миллиметра в сложенном виде и 4,2 мм в раскрытом. Он также значительно легче своего предшественника - его вес составляет 215 граммов. Смартфон имеет 6,5-дюймовый внешний экран и 8-дюймовый основной дисплей в раскрытом виде. Также он оснащен новыми камерами премиум-класса: 200-мегапиксельным основным объективом, 10-мегапиксельным телеобъективом, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и двумя 10-мегапиксельными фронтальными камерами, расположенными как на внешнем, так и на основном дисплее.

Galaxy Z Fold 7 оснащен аккумулятором емкостью 4400 миллиампер-часов (мАч). Samsung заявляет, что устройство способно воспроизводить видео в течение 24 часов.

Смартфон будет продаваться в Великобритании по стартовой цене 1799 фунтов стерлингов ($2434).

Толщина Galaxy Z Flip 7 в раскрытом состоянии составляет 6,5 мм. Телефон оснащен 4,1-дюймовым внешним экраном и 6,9-дюймовым основным дисплеем. Он имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор на задней панели и 10-мегапиксельный объектив на основном дисплее. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч, что обеспечивает 31 час воспроизведения видео без подзарядки.

Samsung также представил более дешевую версию этого смартфона - Galaxy Z Flip 7 FE, которая немного меньше и толще своего более премиального аналога.

Стоимость Galaxy Z Flip 7 в Великобритании стартует с 1049 фунтов, Galaxy Z Flip 7 FE - с 849 фунтов.

Кроме того, Samsung обновил линейку "умных" часов, выпустив модели Galaxy Watch 8 за $350 и Galaxy Watch 8 Classic за $500, которые работают под управлением операционной системы Google Wear OS 6 и чат-бота Gemini AI. Помощника можно вызвать голосом или нажатием кнопки на часах.

Другие обновления линейки Galaxy Watch включают более тонкий дизайн, увеличенное время автономной работы, более яркие дисплеи и добавление функций искусственного интеллекта.

Все новые устройства стали доступны для предзаказа в среду, а поставки начнутся 25 июля.