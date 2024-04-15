Samsung вернул себе лидерство на мировом рынке смартфонов в I кв.
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский гигант Samsung стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире в первом квартале 2024 года, по данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
По итогам 2023 года лидером впервые оказалась американская Apple Inc.
Поставки смартфонов в мире в первом квартале 2024 года увеличились на 7,8% в годовом выражении, до 289,4 млн штук, говорится в предварительном отчете IDC. Рост зафиксирован по итогам третьего квартала подряд, что свидетельствует о восстановлении рынка после двухлетнего спада.
Samsung сократил продажи на 0,7% в годовом выражении, тогда как продажи Apple упали на 9,6%. Тем временем китайская Xiaomi увеличила поставки на треть, а бренд Transsion зафиксировал рост почти на 85% и поднялся на четвертую строчку в списке крупнейших поставщиков смартфонов в мире.
"Как и ожидалось, восстановление рынка смартфонов продолжается на фоне постепенного роста оптимизма в отношении ведущих брендов, - отметил вице-президент подразделения Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Райан Рит. - Apple выбилась в лидеры в конце прошлого года, однако Samsung успешно вернул себе первую строчку в первом квартале".
Аналитики IDC ожидают, что Samsung и Apple продолжат доминировать в верхнем ценовом сегменте, но также указывают на потенциал к дальнейшему росту и диверсификации таких брендов как Huawei, Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus и vivo.
Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|I кв. 2024г
|IV кв. 2023г
|изм. за год
|доля рынка в I кв.2024г
|доля в I кв.2023г
|Samsung
|60,1
|60,5
|-0,7%
|20,8%
|22,5%
|Apple
|50,1
|55,4
|-9,6%
|17,3%
|20,7%
|Xiaomi
|40,8
|30,5
|33,8%
|14,1%
|11,5%
|Transsion
|28,5
|15,4
|84,9%
|9,9%
|5,7%
|OPPO
|25,2
|27,6
|-8,5%
|8,7%
|10,3%
|другие
|84,7
|79,0
|7,2%
|29,3%
|29,4%
|Всего
|289,4
|268,5
|7,8%
|100%
|100%