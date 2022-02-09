Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания Samsung представила серию флагманских смартфонов Galaxy S22, включающую в себя три версии – отличающиеся аккумулятором и размером экрана Galaxy S22 и S22+, а также топ-версию с другим дизайном – Galaxy S22 Ultra.

Новинки Galaxy S22 стали первыми смартфонами с новым стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, оно защищает их передние и задние панели от повреждений при падениях. У базовой модели S22 дисплей AMOLED с частотой развертки от 24 до 120 Гц. Устройство защищено от воды по стандарту IPX8. В сравнении с прошлым поколением емкость батареи снизилась с 4000 мА·ч до 3700 мА·ч. Однако в компании отмечают, что время автономной работы все равно возросло.

Предложенная в России серия Galaxy S22 построена на чипе Samsung Exynos 2200. Объем оперативной памяти у новых моделей составляет 8 Гбайт, объем встроенной памяти – 128 или 256 Гбайт. Galaxy S22 будет предлагаться по цене от 79 990 рублей за модель со 128 ГБ встроенной памяти.

У S22 четыре камеры: ультраширокоугольная 12 Мп, широкоугольная 50 Мп, телеобъектив 10 Мп с трехкратным зумом, а также фронтальная камера 10 Мп. У камер обновили систему подавления шумов: как отмечает компания, снимки станут более четкими и яркими при плохом освещении. В новых устройствах улучшены алгоритмы обработки и стабилизации изображения, а также обновился режим ночной съемки, отмечает компания.

Модель S22+ оснастили дисплеем с увеличенной яркостью, емкость батареи здесь 4500 мА·ч. Что касается камер, то они такие же, как в S22. Цена устройства начинается от 94 990 рублей за модель с памятью 128 ГБ. Базовые модели – S22 и S22+ предлагаются в розовом, зеленом, "черный фантом", "белый фантом", а на сайте Samsung можно выбрать также голубой, кремовый, фиолетовый и серый.

Galaxy S22 Ultra является по сути преемником смартфонов серии Galaxy Note, от которой компания ранее отказалась. Эта модель получила 6,8-дюймовый AMOLED-экран частотой 120 Гц, яркость 1750 нит. Динамическая частота обновления картинки – до 120 Гц. Экран поддерживает ввод с помощью стилуса S Pen, для которого предусмотрено место в корпусе устройства. Стилус будет идти в комплекте со смартфоном. Емкость батареи составляет 5000 мА·ч

Основная камера в S22 Ultra оснащена датчиком в 108 Мп, компанию ей составляет широкоугольный модуль с 12-Мп, помимо этого имеются два 10-Мп модуля с трех- и десятикратным увеличением. Камеры на задней панели Ultra, в отличие от базовых моделей, выполнены в виде отдельных глазков. В России S22 Ultra будут продавать по цене от 114 990 рублей за модель со 128 ГБ памяти. На выбор покупателей такие цвета: зеленый, розовый, "черный фантом", "белый фантом". На сайте Samsung можно будет приобрести смартфон в сером, голубом и красном исполнении.

Планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra

Помимо нового семейства смартфонов Samsung презентовала обновленные планшеты Tab S8, S8+ (доступны в трех цветах), а также S8 Ultra. У всех устройств имеется перо повышенной чувствительности, оно крепится к корпусу.

Tab S8 будет стоить от 64 990 рублей за базовую модель. Ее оснастили LCD-экраном диагональю 11 дюймов с частотой развертки 120 Гц. В планшеты встроены ультраширокая фронтальная камера на 12 Мп, а также две основных камеры 13 и 6 Мп. Диагональ AMOLED-экрана Tab S8+ составляет 12.4 дюйма, емкость батареи 10 090 мА·ч.

Tab S8+ можно будет купить от 81 990 рублей. Эта модель отличается от Tab S8 увеличенной диагональю 12.4 дюйма, AMOLED-экраном и аккумулятором 10 090 мА·ч.

У Tab S8 Ultra диагональ 14.6 дюймов, имеются широкоугольная и сверхширокоугольная фронтальные камеры (12 Мп). Предусмотрена возможность подключения клавиатуры с тач-падом, но в комплекте ее не будет. Цена планшета – 106 990 рублей за версию со 128 ГБ памяти.