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"Роскосмос" сообщил о вводе в эксплуатацию станции ГЛОНАСС в Венесуэле

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Введена в эксплуатацию наземная станция навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в Венесуэле, сообщила госкорпорация "Роскосмос".

"Сегодня знаменательный день для нашего сотрудничества в космосе и для Боливарианской Республики Венесуэла. Мы вводим в эксплуатацию новую наземную станцию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на церемонии запуска станции, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

Он отметил, что ГЛОНАСС - это "надежная альтернатива другим глобальным навигационным системам".

Баканов заявил, что ГЛОНАСС упростит навигацию наземного, морского и воздушного транспорта, определение местоположения автомобилей в чрезвычайных ситуациях, повысит безопасность полетов в международном аэропорту Каракаса, а также в горных и удаленных грунтовых аэропортах страны.

"Система призвана помочь в проведении высокоточных геодезических и топографических съемок земной поверхности, обеспечивать высокоточное земледелие в ходе полевых и уборочных работ, контролировать состояние объектов нефтяного и индустриального секторов промышленности Венесуэлы", - сообщил "Роскосмос".

В пресс-службе добавили, что стороны в среду также обсудили перспективы сотрудничества в области спутникостроения и создания наземной космической инфраструктуры, применение космических технологий, пилотируемой космонавтики, подготовку кадров для космической отрасли Венесуэлы.

Контракт на размещение наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле был подписан 15 декабря 2022 года. В "Роскосмосе" сообщали, что станция позволит повысить координатно-временные и точностные характеристики системы ГЛОНАСС как в Западном полушарии, так и в глобальном масштабе.

Венесуэла ГЛОНАСС Роскосмос Дмитрий Баканов
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