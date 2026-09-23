"Роскосмос" анонсировал повышение точности системы ГЛОНАСС в 2027 г. до 2,8 м

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в следующем году точность системы ГЛОНАСС повысится до 2,8 метра.

"Запущен гидрометеорологический спутник, который передает информацию об облачном покрове и параметрах атмосферы. Формируется технологический облик нового поколения группировки ГЛОНАСС, который позволит развивать технологии навигации, увеличит устойчивость и надежность системы. Точность системы ГЛОНАСС в 2027 году повысится с 8 до 2,8 м", - сказал Баканов в среду на совещании, посвященном ходу реализации национального проекта "Космос" и планам развития космической отрасли.

Он также отметил, что совместно с Казахстаном запущена первая ракета среднего класса "Союз-5" "с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем".

"Составлена самая подробная карта Вселенной в рентгеновских лучах. Теперь науке известны не сотни тысяч звезд и черных дыр, а несколько миллионов", - сказал Баканов.

Он представил на совещании итоги реализации национального проекта "Космос" за III квартал 2026 года.

По данным пресс-службы "Роскосмоса", на совещании, в частности, обсуждались вопросы, связанные с развитием стартапов в области производства и запуска спутников, ускорением коммерциализации и развитием инструментов финансирования, возможностью формирования туристического продукта в категории "Промышленный туризм" на базе космодрома Восточный.