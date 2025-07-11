США планируют ввести общий тариф на ввоз зарубежной продукции в размере 15-20%

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести общий тариф в размере 15% или 20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений.

"Мы просто хотим сказать, что все остальные страны будут платить, 20% или 15%. Мы сейчас это решаем", - сказал Трамп в интервью NBC News.

В настоящее время общий тариф установлен на уровне 10%, обращает внимание телеканал.

При этом президент попытался отвергнуть опасения, что дальнейшие тарифы могут негативно повлиять на фондовый рынок или стимулировать инфляцию.

"Я думаю, что тарифы были приняты очень хорошо. Сегодня фондовый рынок достиг нового максимума", - сказал Трамп.

Ранее он объявил, что с понедельника его администрация начнет рассылать странам, экспортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, отметив, что что ставки, указанные в письмах, вступят в силу 1 августа.

В интервью NBC News президент сказал, что "не всем нужно получать письма (...), мы просто устанавливаем наши тарифы".