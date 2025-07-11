В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

Расходы на ремонт превысили смету и приблизились к расходам на строительство Версальского дворца с учетом курса

Джером Пауэлл Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Белый дом обвинил главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в "бесхозяйственности" в связи с проведением реконструкции штаб-квартиры ФРС, расходы на которую существенно превысили изначально определенную сумму.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут в соцсети Х отметил, что из-за бесхозяйственности Пауэлла на ремонт здания ФРС потрачено уже на $700 млн больше, чем закладывалось в бюджет.

По словам Воута, первоначальный проект реновации предусматривал создание садов на крыше здания, частных обеденных залов и лифтов для VIP-персон, а также установку декоративных водных инсталляций. Для ремонта объекта планировалось использовать дорогостоящий мрамор.

"Реконструкция сопоставимых федеральных зданий стоила на порядки меньше, чем офис, который вы строите для себя за счет налогоплательщиков", - отметил Воут, по мнению которого расходы на ремонт здания ФРС, превышающие $2,5 млрд, сопоставимы с расходами на строительство Версальского дворца во Франции, если учитывать изменение курса доллара.

Реконструкция штаб-квартиры центробанка и ранее подвергалась критике. Глава банковского комитета Сената Тим Скотт отмечал неуместность проведения столь дорогостоящего ремонта в условиях, когда американцы испытывают трудности, пишет Financial Times.

Сам Пауэлл называл "неточными" сообщения СМИ об излишествах, заложенных в проект работ. В ходе слушаний в Конгрессе он заявил, что многие элементы, предусмотренные первоначальными планами, были впоследствии исключены.

Президент Дональд Трамп регулярно обрушивается с критикой на ФРС и лично на Пауэлла из-за политики в отношении процентных ставок. Федрезерв удерживает их на уровне 4,25-4,5% с начала года.

По мнению Трампа, ставка в США должна быть по крайней мере на 3 процентных пункта ниже, чем сейчас.

"Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social на этой неделе. Каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на рефинансирование долга в размере $360 млрд в год, добавил Трамп.

Руководители ФРС последовательно заявляют, что не могут продолжать смягчение денежно-кредитной политики, пока не будут иметь более четкого представления о том, как развязанная Трампом война пошлин повлияет на инфляцию в США.