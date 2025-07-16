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Bloomberg сообщает, что Трамп может вскоре уволить Пауэлла с поста главы ФРС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, вероятно, в скором времени уволит Джерома Пауэлла с поста председателя Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, Трамп обсуждал такой шаг с республиканцами в Конгрессе во вторник вечером, и они поддержали его. Тем не менее, президент США не принял окончательного решения и может передумать, отметил источник.

Увольнение Пауэлла с поста главы ФРС всколыхнет финансовые рынки и создаст юридические проблемы, отмечает агентство.

"Если Трамп уволит Пауэлла и поставит на его место кого-то, кто вынудит ФРС снижать ставку, рынок гособлигаций отреагирует негативно, начнется распродажа бондов, и доходности пойдут вверх", - отмечает аналитик Bianco Research Джим Бьянко.

Срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в мае 2026 года. Трамп постоянно критикует американский ЦБ, удерживающий базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. ФРС не спешит со смягчением денежно-кредитной политики, рассчитывая дождаться свидетельств того, каким образом торговые меры Вашингтона скажутся на инфляции.

Трамп, однако, считает, что ставка должна быть значительно ниже. В понедельник он в очередной раз призвал Федрезерв уменьшать ставку. "Ставка должна быть на уровне 1%. Она должна быть ниже 1%", - заявил он.

Ранее Трамп заявил, что выдвинет на пост следующего главы ФРС кандидата, который будет готов снижать ставку.

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По данным СМИ, основными кандидатами на должность следующего главы ФРС являются нынешний советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассет, а также Кевин Уорш, занимавший аналогичный пост в администрации президента США Джорджа Буша и входивший позднее в совет управляющих Федрезерва.

Ранее в этом месяце Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности" в связи с проведением реконструкции штаб-квартиры ФРС, расходы на которую существенно превысили изначально определенную сумму.

Во вторник, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли ситуация с реновацией стать поводом для увольнения Пауэлла, Трамп сказал: "Думаю, да, в каком-то смысле".

Пауэлл назвал сообщения СМИ о расходах на реконструкцию здания ФРС недостоверными. Он заявил, что обратился к генеральному инспектору ФРС с просьбой провести проверку проекта.

Пауэлл также настаивает, что у президента нет законных полномочий увольнять или понижать в должности руководителей ФРС. "Мы не можем быть отстранены от должности без наличия веской причины", - говорил он в апреле.

Дональд Трамп США ФРС Джером Пауэлл
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