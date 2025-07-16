Bloomberg сообщает, что Трамп может вскоре уволить Пауэлла с поста главы ФРС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, вероятно, в скором времени уволит Джерома Пауэлла с поста председателя Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, Трамп обсуждал такой шаг с республиканцами в Конгрессе во вторник вечером, и они поддержали его. Тем не менее, президент США не принял окончательного решения и может передумать, отметил источник.

Увольнение Пауэлла с поста главы ФРС всколыхнет финансовые рынки и создаст юридические проблемы, отмечает агентство.

"Если Трамп уволит Пауэлла и поставит на его место кого-то, кто вынудит ФРС снижать ставку, рынок гособлигаций отреагирует негативно, начнется распродажа бондов, и доходности пойдут вверх", - отмечает аналитик Bianco Research Джим Бьянко.

Срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в мае 2026 года. Трамп постоянно критикует американский ЦБ, удерживающий базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. ФРС не спешит со смягчением денежно-кредитной политики, рассчитывая дождаться свидетельств того, каким образом торговые меры Вашингтона скажутся на инфляции.

Трамп, однако, считает, что ставка должна быть значительно ниже. В понедельник он в очередной раз призвал Федрезерв уменьшать ставку. "Ставка должна быть на уровне 1%. Она должна быть ниже 1%", - заявил он.

Ранее Трамп заявил, что выдвинет на пост следующего главы ФРС кандидата, который будет готов снижать ставку.

По данным СМИ, основными кандидатами на должность следующего главы ФРС являются нынешний советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассет, а также Кевин Уорш, занимавший аналогичный пост в администрации президента США Джорджа Буша и входивший позднее в совет управляющих Федрезерва.

Ранее в этом месяце Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности" в связи с проведением реконструкции штаб-квартиры ФРС, расходы на которую существенно превысили изначально определенную сумму.

Во вторник, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли ситуация с реновацией стать поводом для увольнения Пауэлла, Трамп сказал: "Думаю, да, в каком-то смысле".

Пауэлл назвал сообщения СМИ о расходах на реконструкцию здания ФРС недостоверными. Он заявил, что обратился к генеральному инспектору ФРС с просьбой провести проверку проекта.

Пауэлл также настаивает, что у президента нет законных полномочий увольнять или понижать в должности руководителей ФРС. "Мы не можем быть отстранены от должности без наличия веской причины", - говорил он в апреле.