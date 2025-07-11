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Глава МАГАТЭ обсудил со спецпосланником Трампа обеспечение безопасности АЭС на Украине

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу сообщил, что провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом в Риме.

"Важное обсуждение со спецпосланником Келлогом на конференции по восстановлению Украины, проходящей в Риме, незаменимой работы МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности украинских АЭС в любое время и при любых обстоятельствах", - написал Гросси в соцсети Х.

В начале июня Гросси посетил Россию и Украину в рамках регулярных контактов с обеими сторонами. 6 июня в Калининграде прошла встреча Гросси с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, которая, по словам гендиректора МАГАТЭ, позволила провести обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Запорожской АЭС.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси США Кит Келлог Украина
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