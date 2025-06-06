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Глава МАГАТЭ заявил о ряде проблем, связанных с восстановлением работы ЗАЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о ряде проблем, связанных с восстановлением нормальной работы ЗАЭС.

"Это не та ситуация, когда вы можете по своему решению взять и переключить рубильник на включенный режим. Эта работа потребует очень больших усилий и соблюдения всех технических параметров для того, чтобы запустить столь большой атомный объект", - сказал Гросси журналистам в пятницу по итогам встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

По словам Гросси, "должны быть решены такие вопросы, как стабильное водоснабжение, эффективная работа внешних источников электроснабжения и прочие технические вопросы".

"Я хотел бы сказать, что эксплуатация атомного объекта, как ЗАЭС, безусловно требует соблюдения большого количества требований - необходимо, чтобы все эти требования были соответствующим образом соблюдены для стабильной работы станции", - подчеркнул Гросси.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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