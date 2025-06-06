Гендиректор МАГАТЭ назвал встречу с главой "Росатома" обстоятельной

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Встреча с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачёвым по вопросам ядерной энергетики позволила провести обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Запорожской АЭС, сообщил в пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сегодня в Калининграде состоялся обстоятельный и важный обмен мнениями с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачёвым и другими высокопоставленными лицами о текущей ситуации с безопасностью, охраной и гарантиями на ЗАЭС, а также о важнейшей роли ИСАМЗ (миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи на Запорожской АЭС - ИФ) в предотвращении ядерной катастрофы", - написал глава международной организации в соцсети X.

Ранее в пятницу Лихачев оценил переговоры с Гросси как откровенные и профессиональные.

"Переговоры были содержательными как в целом по повестке, так и глубокие по степени изучения вопроса", - сказал Лихачев в пятницу журналистам по итогам переговоров.

"Разговор был очень откровенный, очень профессиональный, порой дружеский, порой острый", - подчеркнул Лихачев.



