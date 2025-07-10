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Кириенко заявил, что РФ поспособствует развитию образования в Абхазии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия готова поддержать образовательные инициативы в Абхазии, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на расширенном совещании в Сухуме с участием абхазского президента Бадры Гунбы по вопросам образования и реализации совместных гуманитарных проектов.

Как сообщает пресс-служба президента республики, Кириенко напомнил, что по итогам встречи президента России Владимира Путина и Гунбы 10 мая российский лидер дал ряд поручений.

"Решение, которое президент России принял, - об осуществлении ежемесячных доплат учителям русского языка в Абхазии. Вы симметрично приняли решение о доплатах учителям абхазского языка. Мне кажется, это очень справедливо, что учителя и абхазского и русского языка будут получать дополнительные выплаты решением двух президентов", - отметил представитель Кремля.

По его словам, Россия готова поддержать развёртывание в Абхазии системы "Навигаторы детства", оказывать помощь директорам школ и министерству просвещения республики.

"Взаимодействие между двумя министерствами очень партнёрское, дружеское. Это очень правильно. Ничего важнее детей, на самом деле, нет ни для России, ни для Абхазии. Поэтому мы обязаны сделать для них всё, чтобы перед ними были открыты все дороги, чтобы каждый из них смог реализовать свой талант и свою мечту" - добавил Кириенко.

Со своей стороны Гунба выразил благодарность за поддержку, которую оказывает Россия в сфере образования. Он отметил, что формирование современной и доступной образовательной среды остаётся одним из ключевых направлений абхазско-российского гуманитарного партнёрства.

"Мы очень ценим, что молодёжь Абхазии имеет возможность принимать участие практически во всех молодёжных акциях и фестивалях на территории Российской Федерации. Это объединяет не только молодежь, но и наши страны", - отметил абхазский лидер.

Сергей Кириенко Абхазия Бадра Гунба
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