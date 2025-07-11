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Израиль ликвидировал ливанского боевика, причастного к подготовке атак на мирное население

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщили о ликвидации ливанского боевика, участвовавшего в контрабанде оружия и подготовке операций против мирного населения Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу.

"Основываясь на точных разведданных ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК), ВВС Израиля нанесли удар в районе Нмайрия в Ливане и ликвидировали Мухаммеда Шоаиба, ливанского агента, который участвовал в подготовке терактов на севере страны против израильского гражданского населения", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, ликвидированный боевик занимался также контрабандой оружия из Ирана.

В ноябре 2024 года израильские военные и базирующаяся в Ливане группировка "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, согласно которому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна поэтапно уйти с территории Ливана и передать позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

Израиль Ливан Хезболла
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