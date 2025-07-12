Натовская авиация поднималась в воздух из-за ситуации на Украине

Об этом сообщили польские военные

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Военная авиация Польши и ее союзников по НАТО несла ночное дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило в субботу оперативное командование польских вооруженных сил.

Сообщается, что в ночь на 12 июля в связи с "в связи с активностью российской дальней авиации, наносящей удары по целям, расположенным, в том числе, на западе Украины, польская и союзная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши".

Согласно сообщению, также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

По состоянию на утро субботы "в связи со снижением уровня угрозы ударов российской авиации по территории Украины операция польских и союзных ВВС в воздушном пространстве Польши прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".

В командовании подчеркнули, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было, и поблагодарили авиацию НАТО за союзническую поддержку.