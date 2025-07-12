Сирия подписала меморандум о взаимопонимании с Госнефтекомпанией Азербайджана

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство Сирийской Арабской Республики и Госнефтекомпания Азербайджана в субботу в Баку подписали меморандум о взаимопонимании.

"Подписание Меморандума состоялось в рамках рабочего визита в Азербайджан президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа", - сообщает сайт президента Азербайджана.

Меморандум подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.

Детали подписанного документа не разглашаются.

Ранее в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана оказать Сирии поддержку в вопросах обеспечения природным газом.