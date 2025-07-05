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Эрдоган сообщил, что Азербайджан поможет Сирии природным газом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана оказать Сирии поддержку в вопросах обеспечения природным газом.

"Во время встречи (4 июля с президентом Азербайджана - ИФ) Ильхамом Алиевым он заявил, что готов оказать любую поддержку Сирии в вопросах природного газа. То, что Ильхам Алиев проявил такой подход, имеет очень большое значение. Ведь сегодня самая серьезная проблема Сирии - нехватка газа, а он нужен, чтобы обеспечить энергией страну. Сейчас (у Сирии - ИФ) проблемы с энергией", - сказал он журналистам на борту самолета по возвращению из Азербайджана. Его слова приводит турецкий телеканал Ahaber.

Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны старается помочь Сирии в этом вопросе в рамках своих возможностей.

"Однако, услышав сегодня (4 июля - ИФ) эту добрую весть от Ильхама Алиева, я действительно почувствовал большое спокойствие. По возвращении немедленно передам эту информацию министру энергетики Турции, а он - уважаемому аш-Шараа (президенту Сирии - ИФ). Мы свои шаги хотим объединить с поддержкой Азербайджана и продвигаться дальше вместе", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что уже предприняты действия по снятию санкций с Сирии, "и мы намерены продолжить этот процесс, усиливая его".

В миреСМИ узнали о заинтересованности Сирии в участии SOCAR в нефтегазовых проектахЧитать подробнее

Ранее со ссылкой на ближневосточное издание Middle East сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Азербайджана Ильхам Алиев на первой двусторонней встрече на полях дипломатического форума в Анталье 11-13 апреля 2025 года обсудили возможное участие Баку в восстановлении энергетического сектора Сирии.

Издание отмечало, что новое сирийское правительство заинтересовано в участии Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) в восстановлении нефтегазового сектора страны и в привлечении ГНКАР к разработке нефтяных и газовых месторождений на северо-востоке Сирии - территории, которая в значительной степени контролируется вооруженной группировкой Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемой США.

Азербайджан Сирия SOCAR газ Ильхам Алиев Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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