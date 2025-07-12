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В ЕК уверены, что объявленные США пошлины нанесут ущерб и самим Штатам

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В ЕС приняли к сведению письмо президента США Дональда Трампа о пересмотре таможенных пошлин и новых сроках их введения и будут защищать свои экономические интересы, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в субботу.

По ее словам, "немногие экономики мира могут сравниться с Европейским союзом по уровню открытости и приверженности принципам справедливой торговли", и Евросоюз "неизменно отдает приоритет достижению решения с США путем переговоров, что отражает (...) приверженность диалогу, стабильности и конструктивному трансатлантическому партнерству".

"Мы по-прежнему готовы продолжать работу над достижением соглашения к 1 августа. В то же время мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется. Тем временем мы продолжаем углублять наши глобальные партнерства, прочно основанные на принципах международной торговли, базирующейся на правилах", - заявила фон дер Ляйен.

12 июля Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС в двух посланиях, направленных в субботу в Мехико и Брюссель.

ЕС ЕК Евросоюз США Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп
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