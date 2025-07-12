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Что произошло за день: суббота, 12 июля

Визит Лаврова в КНДР, ливень в Москве и победа ЦСКА в Суперкубке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова. Встреча прошла в городе Вонсан. В честь визита главы российского МИД был дан официальный прием. Комментируя отношения двух стран, Лавров отметил, что Ким Чен Ын сам принимает решения о том, в какой форме оказывать помощь России в СВО на Украине.

- Виновник ДТП на Бережковской набережной в Москве арестован на два месяца. 23-летний водитель обвиняется по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, и оставлении места происшествия.

- В Москве был побит установленный 122 года назад температурный рекорд: днем воздух прогрелся до +34,6 градуса. Уже вечером на столицу обрушилась гроза, местами с градом, выпало до 25% месячной нормы осадков. Из-за подтопления было остановлено движение по внешней стороне МКАД на востоке Москвы.

- Берлин в ближайшее время намерен начать поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы. Первые отгрузки могут поступить уже в конце июля, сообщил глава Специального штаба по Украине при министерстве обороны ФРГ.

- Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС. Тарифы вводятся с 1 августа. В ЕС уверены, что это решение нанесет ущерб предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики.

- Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта", сообщили "Ведомости". Иск был подан Генпрокураторой к американской Universal Beverage Company, которой принадлежал производитель консервов, и акционеру группы Леониду Смирнову. По данным ведомства, они выводили за границу финансовые активы "Главпродукта".

- ЦСКА в восьмой раз выиграл Суперкубок России по футболу. Армейцы обыграли "Краснодар" со счетом 1:0.

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