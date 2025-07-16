Поиск

Запад дает Ирану время до конца августа для заключения соглашения по атому

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Конец августа - последний срок для достижения соглашения по иранской ядерной программе, которое позволит Тегерану избежать санкций, об этом договорились в ходе телефонного разговора госсекретарь США и главы МИД Франции, Германии и Великобритании, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Если к указанному сроку сделка не будет достигнута, три европейские державы планируют запустить механизм "мгновенного возврата", к санкциям Совета безопасности ООН, которые были отменены в соответствии со сделкой с Ираном 2015 года", - говорится в сообщении.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

По сообщениям источников Axios, европейцы планируют вступить в контакт с Ираном в ближайшее время и попытаться убедить Тегеран, что он может избежать санкций, если предпримет шаги, которые докажут мирный характер его ядерной программы.

Такими шагами могут стать возобновление мониторинга со стороны МАГАТЭ, который Иран приостановил после израильских и американских ударов США по иранским ядерным объектам, вывоз из страны примерно 400 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, который содержится на этих объектах.

Axios пишет, что администрация Трампа пытается возобновить переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. Глава иранского МИД заявил, что условием для этого должны стать гарантии США о неприменении военной силы.

Дипломат в интервью французской газете Le Monde заявил, что "в первую очередь США должны изменить поведение и более не наносить удары по Ирану, тогда переговоры могут продолжиться".

США Франция Германия Великобритания Иран ядерная программа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что ЗРК Patriot уже поступают на Украину

Трамп надеется, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине и сделает это

Трамп надеется, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине и сделает это

Президент США не планирует передавать Киеву дальнобойное оружие

Трамп не исключил, что его дедлайн для урегулирования на Украине может составить менее 50 дней

Трамп не исключил, что его дедлайн для урегулирования на Украине может составить менее 50 дней

Трамп заверил, что не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта

Премьер Словакии пока не согласен на 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Премьер Словакии пока не согласен на 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Белый дом заявил, что Трамп не призывал Киев к ударам по Москве и Петербургу

В ЕС во вторник не смогли договориться о принятии 18-го пакета санкций против РФ

NYT сообщила о готовности США быстро поставить оружие для Украины странам НАТО

NYT сообщила о готовности США быстро поставить оружие для Украины странам НАТО

Мерц заявил о готовности ЕС на случай, если потребуются контрмеры против пошлин США

Мерц заявил о готовности ЕС на случай, если потребуются контрмеры против пошлин США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6739 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости395 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе435 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });