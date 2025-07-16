Запад дает Ирану время до конца августа для заключения соглашения по атому

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Конец августа - последний срок для достижения соглашения по иранской ядерной программе, которое позволит Тегерану избежать санкций, об этом договорились в ходе телефонного разговора госсекретарь США и главы МИД Франции, Германии и Великобритании, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Если к указанному сроку сделка не будет достигнута, три европейские державы планируют запустить механизм "мгновенного возврата", к санкциям Совета безопасности ООН, которые были отменены в соответствии со сделкой с Ираном 2015 года", - говорится в сообщении.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

По сообщениям источников Axios, европейцы планируют вступить в контакт с Ираном в ближайшее время и попытаться убедить Тегеран, что он может избежать санкций, если предпримет шаги, которые докажут мирный характер его ядерной программы.

Такими шагами могут стать возобновление мониторинга со стороны МАГАТЭ, который Иран приостановил после израильских и американских ударов США по иранским ядерным объектам, вывоз из страны примерно 400 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, который содержится на этих объектах.

Axios пишет, что администрация Трампа пытается возобновить переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. Глава иранского МИД заявил, что условием для этого должны стать гарантии США о неприменении военной силы.

Дипломат в интервью французской газете Le Monde заявил, что "в первую очередь США должны изменить поведение и более не наносить удары по Ирану, тогда переговоры могут продолжиться".