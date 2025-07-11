Тегеран готов возобновить переговоры по ядерной программе при отсутствии ударов США по Ирану

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - США в случае возобновления переговоров по иранской ядерной программе должны гарантировать неприменение военной силы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Он (Аракчи) подчеркнул, что в первую очередь США должны изменить поведение и более не наносить удары по Ирану, тогда переговоры могут продолжиться", - приводит в пятницу агентство "Тасним" выдержки из интервью Аракчи французской газете Le Monde.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.

США 22 июня также нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Иранские власти на протяжении многих лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.