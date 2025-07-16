ЕК заложила на оборонные и космические инвестиции в 2028-2034 гг. 131 млрд евро

Это в пять раз больше суммы, предусмотренной для ныне действующего бюджета

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить в долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 гг. для инвестиций в оборонный и космический секторы более 130 млрд евро.

"Мы предлагаем 131 млрд евро по разделу обороны и космоса. Это в пять раз больше суммы, предусмотренной для ныне действующего бюджета, потому что мы знаем, что безопасность - это большая озабоченность для граждан, для государств. Мы хотим усилить нашу промышленную базу и промышленный потенциал", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя в среду в Брюсселе проект долгосрочного финансового плана ЕС.

Как следует из материалов к этой презентации, "долгосрочный бюджет будет способствовать созданию Европейского оборонного союза, способного обеспечить свою защиту, поддерживать связь и быстро действовать в случае необходимости".

В Еврокомиссии поясняют, что государства-члены ЕС и регионы "получат возможность на добровольной основе и в соответствии с региональными потребностями и приоритетами поддерживать оборонные проекты в своих национальных и региональных планах партнерства".

Финансирование военной мобильности из фонда Connecting Europe увеличится в десять раз. Оно "будет поддерживать инвестиции в инфраструктуру двойного назначения наряду с гражданской и будет способствовать значительному стимулированию развития кибербезопасности, инфраструктуры и обороны в целом".

Также сообщается, что "в целях повышения энергетической безопасности фонд Connecting Europe будет предоставлять финансирование трансграничным энергетическим и транспортным проектам".