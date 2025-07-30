Восемнадцать стран ЕС запросили 127 млрд евро кредитов на оборонные инвестиции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в среду, что 18 государств-членов ЕС запросили по меньшей мере 127 млрд евро в рамках совместной программы оборонных инвестиций (SAFE, Security Action for Europe).

"Большой интерес к SAFE, предполагающей потенциальные оборонные закупки на сумму не менее 127 млрд евро, демонстрирует единство и устремления ЕС в сфере безопасности и обороны. Мы по-прежнему привержены поддержке стран ЕС в их усилиях по укреплению европейской безопасности", - заявил член ЕК по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

В опубликованном коммюнике Еврокомиссия приветствовала "проявленный интерес со стороны Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии и Финляндии к получению кредитов в рамках инструмента SAFE".

Ожидается, что SAFE привлечёт до 150 млрд евро инвестиций, говорится в документе.

В коммюнике ЕК также отмечается, что проявленный странами ЕС интерес позволит Еврокомиссии "оценить спрос и подготовиться к привлечению средств на рынках капитала". Крайний срок подачи официальных заявок в рамках SAFE - 30 ноября 2025 года.

SAFE - инструмент ЕС, поддерживающий инвестиции в такие области, как оборона, инфраструктура двойного назначения, киберпотенциал и стратегические цепочки поставок, напомнили в Брюсселе.