Поиск

Мерц заявил, что на поставки Украине дополнительных Patriot уйдут недели или месяцы

Мерц заявил, что на поставки Украине дополнительных Patriot уйдут недели или месяцы
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Киеву систем ПВО Patriot может занять до нескольких месяцев. Он сказал об этом после после переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сообщает Bloomberg.

"Поставки систем Patriot займут несколько недель, возможно, месяцев", - сказал канцлер.

Стармер отметил, что Лондон работает с союзниками, чтобы "предоставить Украине больше возможностей".

Ранее главнокомандующий европейскими силами НАТО Алекс Гринкевич сообщил, что США тесно сотрудничают с ФРГ по вопросу передачи систем ПВО Patriot на Украину.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США на данный момент дали Берлин и Копенгаген.

Patriot НАТО США Фридрих Мерц Великобритания Кир Стармер Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 17 июля

Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик

Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик

Венгрия запретила въезд трем украинцам, ответственным за мобилизацию

В Великобритании понизят допустимый возраст для голосования на выборах до 16 лет

Французские военные покинули Сенегал

Великобритания и Германия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве

Великобритания и Германия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве

Главком НАТО в Европе заявил о начале передачи систем Patriot Украине

Грузия на фоне рисков отключения от SWIFT задумалась о присоединении к китайской CIPS

Глава Samsung полностью оправдан Верховным судом Южной Кореи

Глава Samsung полностью оправдан Верховным судом Южной Кореи

Сирийские правительственные силы ушли из провинции Эс-Сувейда

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6763 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });