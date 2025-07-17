Мерц заявил, что на поставки Украине дополнительных Patriot уйдут недели или месяцы

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Киеву систем ПВО Patriot может занять до нескольких месяцев. Он сказал об этом после после переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сообщает Bloomberg.

"Поставки систем Patriot займут несколько недель, возможно, месяцев", - сказал канцлер.

Стармер отметил, что Лондон работает с союзниками, чтобы "предоставить Украине больше возможностей".

Ранее главнокомандующий европейскими силами НАТО Алекс Гринкевич сообщил, что США тесно сотрудничают с ФРГ по вопросу передачи систем ПВО Patriot на Украину.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США на данный момент дали Берлин и Копенгаген.