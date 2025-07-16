Поиск

Трамп заявил, что ЗРК Patriot уже поступают на Украину

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot уже поставляются Киеву Германией.

"Они уже поставляются. Они поступают из Германии, а затем заменяются в Германии", - сказал он журналистам.

Он отметил, что в соответствии с договоренностями с генсеком НАТО Марком Рютте во время встречи в Вашингтоне, "во всех случаях Соединенные Штаты получают возмещение в полном объеме", платежи будут поступать либо через НАТО, либо напрямую от государств-членов ЕС, и США "не нужно будет делать никаких инвестиций, мы вернем наши деньги в полном объеме".

При этом Трамп в очередной раз сказал, что "было бы здорово" достичь мирного соглашения по Украине.

Дональд Трамп США Patriot Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запад дает Ирану время до конца августа для заключения соглашения по атому

Трамп надеется, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине и сделает это

Трамп надеется, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине и сделает это

Президент США не планирует передавать Киеву дальнобойное оружие

Трамп не исключил, что его дедлайн для урегулирования на Украине может составить менее 50 дней

Трамп не исключил, что его дедлайн для урегулирования на Украине может составить менее 50 дней

Трамп заверил, что не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта

Премьер Словакии пока не согласен на 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Премьер Словакии пока не согласен на 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Белый дом заявил, что Трамп не призывал Киев к ударам по Москве и Петербургу

В ЕС во вторник не смогли договориться о принятии 18-го пакета санкций против РФ

NYT сообщила о готовности США быстро поставить оружие для Украины странам НАТО

NYT сообщила о готовности США быстро поставить оружие для Украины странам НАТО

Мерц заявил о готовности ЕС на случай, если потребуются контрмеры против пошлин США

Мерц заявил о готовности ЕС на случай, если потребуются контрмеры против пошлин США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6739 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости395 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе435 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });