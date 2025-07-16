Трамп заявил, что ЗРК Patriot уже поступают на Украину

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot уже поставляются Киеву Германией.

"Они уже поставляются. Они поступают из Германии, а затем заменяются в Германии", - сказал он журналистам.

Он отметил, что в соответствии с договоренностями с генсеком НАТО Марком Рютте во время встречи в Вашингтоне, "во всех случаях Соединенные Штаты получают возмещение в полном объеме", платежи будут поступать либо через НАТО, либо напрямую от государств-членов ЕС, и США "не нужно будет делать никаких инвестиций, мы вернем наши деньги в полном объеме".

При этом Трамп в очередной раз сказал, что "было бы здорово" достичь мирного соглашения по Украине.