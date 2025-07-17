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Глава ЕК объявила о перспективе включения Исландии в европейскую сеть обороны

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Исландия играет важнейшую и стратегическую роль в арктическом и североатлантическом потенциале НАТО и станет составляющей частью европейской сети обороны, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Ваша модель готовности опирается на два прочных фундамента - членство в НАТО и двустороннее соглашение с Соединенными Штатами. И теперь мы укрепляем и добавляем еще один уровень к вашей модели безопасности: я рада, что мы начинаем переговоры по соглашению о партнерстве в области безопасности и обороны", - сказала глава ЕК в четверг вечером в Кеблавике на пресс-конференции, обращаясь к премьер-министру Исландии Криструн Фростадоуттир.

По словам фон дер Ляйен, эта работа завершится "через несколько недель или месяцев".

"Это включит Исландию в европейскую сеть безопасности и обороны. (...) В нее уже входят восемь стран-партнеров, включая Норвегию, Великобританию и Канаду. Вы также имеете доступ к SAFE - нашей совместной программе оборонных закупок стоимостью 150 млрд евро, которая также может быть вам интересна", - объяснила председатель ЕК.

Это партнерство, сообщила фон дер Ляйен, позволит ЕС и Исландии "более тесно сотрудничать в области гибридных угроз, (...) в области гражданской защиты, а также в вопросах кибербезопасности в целом, и это лишь некоторые из них".

Помимо обороны, председатель Еврокомиссии также видит перспективу для развития сотрудничества сторон в сферах "арктической стратегии", защиты климата, рыболовства и охраны океана.

Урсула фон дер Ляйен НАТО ЕС ЕК
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