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КНДР ответила Японии за обозначение в докладе Минобороны в качестве "актуальной угрозы"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея раскритиковала Японию за то, что та обозначила КНДР, Китай и Россию как "актуальную угрозу" в недавнем докладе министерства обороны "Белая книга" за 2025 год.

"В "Белой книге" Япония опять привычно настояла на том, что справедливые меры нашей страны, Китая и России по наращиванию военных сил являются "актуальной угрозой", - говорится в заявлении начальника политического отдела Института по делам Японии при МИД КНДР, которое публикует ЦТАК.

По мнению Пхеньяна, это является "наглым вздором, нацеленным на сокрытие угрожающей сущности Японии".

В КНДР заявляют, что Токио, "превратив все острова в военный аванпост и базу для осуществления гегемонистских Индо-Тихоокеанских стратегий США, ступенчато обостряет ситуацию в регионе", а также пытается преобразовать свою страну в военную державу.

Отмечается, что в последние годы Япония "форсирует покупку зарубежных дальнобойных ракет и разработку отечественной дальнобойной ракеты".

"Развитие нынешней обстановки еще раз ясно доказывает, что именно усилия КНДР для укрепления сил сдерживания ядерной войны служит необходимым вкладом в мощное подавление провокации США и их союзников, которая становится более откровенной в глобальном масштабе, и в поддержание стратегического равновесия и стабильности в регионе", - подчеркнули в Институте по делам Японии.

В Пхеньяне считают, что происки Японии по превращению страны в военную державу серьезно угрожают миру и безопасности в регионе, и призывают страны в регионе и международное сообщество повысить бдительность.

Ранее Япония опубликовала доклад министерства обороны "Белая книга" за 2025 год.

В нем Северная Корея, наряду с Россией и Китаем, названа "серьезной и безотлагательной угрозой" для Японии, выражены "серьезные опасения" по поводу возможности получения Пхеньяном ядерных и ракетных технологий от России в обмен на военное сотрудничество.

МИД КНДР Китай США Япония Северная Корея
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