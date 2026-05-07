Правительство Эстонии утвердило новые основы политики безопасности республики

Наибольшей угрозой в стратегии названа Россия

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии утвердило стратегию "Основы политики безопасности Эстонии 2026".

"Центральным моментом является воля к защите и воля к победе - принцип, согласно которому Эстония никогда не сдастся. Мы будем защищать Эстонию в любом случае от всех угроз и независимо от того, насколько сильна сила противника, - заявил через пресс-службу премьер-министр Кристен Михал. - Наибольшей угрозой безопасности для Эстонии и всей евроатлантической безопасности по-прежнему остается Россия".

Документ устанавливает цели укрепления безопасности Эстонии в пяти взаимосвязанных областях: социальная сплоченность и защита населения, экономическая безопасность и жизненно важные услуги, внутренняя безопасность, военная оборона и международная деятельность.

Большое внимание уделяется гражданской обороне. От людей требуется готовность к самостоятельной работе в течение как минимум 7 дней. Если международные наземные, морские и воздушные связи будут временно нарушены или прерваны, общество в целом должно быть способно справиться с ситуацией в течение как минимум 30 дней.

В основе военной обороны лежит укрепление обороноспособности Эстонии, основанное на независимом оборонном потенциале и коллективной обороне. Введен принцип активной обороны, подчеркивается готовность действовать быстро и решительно. Подтверждается более амбициозная цель - выделение не менее 5% ВВП на военную оборону. Отмечается большая ответственность Европы за обеспечение безопасности.

"Для Эстонии важно как трансатлантическое, так и европейское единство", - подчеркивается в документе.

Рамочная политика в области безопасности дополняется или изменяется в соответствии с изменениями в обстановке безопасности и возможностями Эстонии по обеспечению безопасности, но стратегический документ обновляется не реже одного раза в четыре года. Рамочная политика разрабатывается правительством республики и утверждается парламентом.

