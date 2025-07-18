Латинская митрополия Иерусалима призвала обеспечить безопасность жителей Газы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Главы христианских церквей митрополии Иерусалима осудили удар Израиля по католической церкви в секторе Газа и призвали международное сообщество добиваться перемирия в Газе.

"Мы, патриархи и главы Иерусалимских Церквей, выражаем глубокую солидарность с Латинским патриархатом Иерусалима и людьми, укрывающимися в католической церкви Святого Семейства в Газе, (...) призываем мировых лидеров и ООН добиваться немедленного прекращения огня в Газе, (...) призываем их гарантировать защиту всех религиозных и гуманитарных объектов и оказать помощь голодающим в секторе Газа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте патриархата в пятницу.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла - латинский патриарх Иерусалима - посетил в пятницу церковь Святого Семейства в Газе вместе с греческим православным патриархом Теофилом III. Пиццабалла передал жителям Газы слова поддержки от папы римского Льва XIV и заверил их в его стремлении сделать все возможное, чтобы добиться скорейшего прекращения огня в анклаве.

Накануне сообщалось об ударе израильской армии по храму Святого Семейства, единственному приходу католической церкви в Газе. В результате удара пострадал настоятель храма Габриэль Романелли, он получил легкие ранения; сообщалось о двух погибших женщинах.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава итальянского МИД Антонио Таяни выступили с осуждением атаки, назвав удары Израиля "неприемлемыми".

В свою очередь МИД Израиля выразил сожаление в связи с жертвами и ущербом, нанесенным в результате удара, отрицая его преднамеренный характер.