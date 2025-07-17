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В МИД Израиля сожалеют в связи с ударом по католическому храму в Газе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - МИД Израиля выразил сожаление в связи с жертвами и ущербом, нанесенным в результате удара по католической церкви в Газе, пишет The Times of Israel.

"Израиль никогда специально не наносит удары по церквям и религиозным объектам. Мы сожалеем в связи с ущербом, нанесенным объекту культа и невинным гражданским лицам", - заявило ведомство.

В МИД отметили, что "Армия обороны Израиля проводит расследование инцидента, обстоятельства которого до сих пор неясны".

Результаты расследования будут опубликованы.

Ранее сообщилось, что в результате этого удара две женщины скончались, а настоятель храма получил ранения.

Израиль МИД Газа
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