Korean Air купит 103 самолета Boeing

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская авиавкомпания Korean Air намерена приобрести 103 самолета Boeing Co. для модернизации своего парка и поддержки роста по мере интеграции операций с Asiana Airlines, которая будет происходить в течение следующих нескольких лет.

Как сообщает Boeing, это будет крупнейший заказ на широкофюзеляжные самолеты, полученный авиаконцерном от азиатского авиаперевозчика. Для Korean Air заказ также будет рекордным.

Авиакомпания намерена приобрести 20 самолетов 777-9, 25 лайнеров 787-10 и 50 единиц 737-10, а также 8 грузовых самолетов 777-8. Предполагается, что их поставки будут осуществляться постепенно, до конца 2030 года.

Korean Air сообщила, что направит около $50 млрд на закупку самолетов, двигателей, а также оплату услуг американских компаний.

Заказ на самолеты Boeing оценивается в $36,2 млрд, еще $690 млн будут потрачены на закупку двигателей у GE Aerospace и CFM International и $13 млрд - на оплату услуг комплексного технического обслуживания в рамках 20-летнего контракта с GE Aerospace.

Соглашения были формализованы 25 августа в Вашингтоне.

