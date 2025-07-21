Убытки страховщиков от природных катастроф в I полугодии были рекордными за 14 лет

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Убытки мировых страховщиков от природных катастроф в январе-июне достигли $84 млрд, что является максимальным показателем для первого полугодия с 2011 года, сообщается в отчете перестраховочного брокера Gallagher Re.

Это выше среднего показателя за последние десять лет, который составляет $54 млрд.

В том числе сильнейшие штормы в США с разрушительным ветром, молниями и градом стоили страховщикам $32 млрд. Одиннадцать штормов привели к убыткам в размере на менее $1 млрд, а три - более чем $2 млрд каждый.

Январские пожары в Южной Калифорнии принесли ущерб еще на $40 млрд - максимум для лесных пожаров в истории.

Таким образом, на США в январе-июне пришлось около 87% общемировых потерь, отмечается в сообщении.

Gallagher Re прогнозирует, что по итогам всего 2025 года убытки страховых компаний в мире, несомненно, превзойдут отметку $100 млрд.