Поиск

Убытки страховщиков от стихийных бедствий в мире превысили $127 млрд в 2025 г.

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Застрахованные убытки от природных катастроф в 2025 году составили более $127 млрд, превысив отметку $100 млрд по итогам шестого года подряд, пишет The Financial Times со ссылкой на исследование американо-британского страхового брокера Aon.

Показатель на 27% превышает среднее долгосрочное значение за период с 2000 года, отмечает страховщик, подчеркивая необходимость дополнительных инвестиций в защитные меры.

В миреУбытки страховщиков от природных катастроф в I полугодии были рекордными за 14 летЧитать подробнее

"Экстремальные погодные явления становятся все более частыми и непредсказуемыми, затрагивая новые регионы, - написал генеральный директор Aon Грег Кейс. - Связанные с ними риски растут".

Порядка $103 млрд из общей суммы застрахованных потерь, или около 81%, пришлось на США. Убытки от январских пожаров в Южной Калифорнии, затронувших районы и пригороды Лос-Анджелеса, составили $41 млрд.

Совокупный экономический ущерб от природных катастроф в прошлом году достиг $260 млрд и был существенно ниже среднего значения с начала XXI века, что обусловлено, в частности, отсутствуем разрушительных ураганов в США.

В 2025 году экстремальные природные явления унесли жизни порядка 42 тыс. людей. Более половины этих смертей (25 тыс.) стали следствием экстремальной жары в Европе летом прошлого года, который стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений, отмечает Aon.

Aon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

 Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

 Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

 Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

Китай в 2025 году увеличил на 51% импорт алюминия из России

Тариф на прокачку нефти от ВСТО на Комсомольский НПЗ предложено поднять на 31% до 2027 года

Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

 ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

 Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8209 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });