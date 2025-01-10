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Пожары уничтожили почти весь район Пасифик-Палисейдс у Лос-Анджелеса

Пожары уничтожили почти весь район Пасифик-Палисейдс у Лос-Анджелеса
Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Основная часть жилой и коммерческой застройки в престижном районе Пасифик-Палисейдс в западных пригородах Лос-Анджелеса сгорела из-за лесного пожара. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на данные спутниковых снимков от компании Airbus.

Очаг возгорания возник севернее Пасифик-Палисейдс, после чего огонь прошелся по территории в минувший вторник и среду, причинив серьезный урон.

Вместе с тем, пожарные службы надеются, что снижение силы ветра позволит им сдержать распространение этого пожара, который ранее начался в районе Санта-Моника, а затем, кроме Пасифик-Палисейдс, опустошил Малибу.

По данным CNN, этот пожар, уничтоживший более 5,3 тыс. строений, стал третьим по мощности за всю историю штата Калифорния. Пожар в Алтадине, где сгорели свыше 4 тыс. построек, занял четвертое место. При этом, отмечает телеканал, 15 из 20 наиболее разрушительных пожаров в штате случились с 2015 года.

Не утихающие в американском штате Калифорния лесные пожары ранее привели к гибели по меньшей мере 10 жителей округа Лос-Анджелес. Ввиду пожаров предписания об эвакуации получили до 180 тыс. человек в разных районах штата. Огонь охватил более 14 тыс. гектаров, уничтожил до 10 тыс. построек. До 250 тыс. потребителей остаются без света в южной части Калифорнии.

The Washington Post отмечает со ссылкой на мнение наблюдателей, что серия пожаров уже причинила наибольший экономический ущерб в истории США, стоив стране не менее $150 млрд потерь. Также звучали предположения, что преодоление последствий кризиса является большой проблемой для американских страховых компаний.

Пожары в Калифорнии

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США Лос-Анджелес
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