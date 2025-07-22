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Израиль раскритиковал призыв 25 стран о доступе жителей сектора Газа к гумпомощи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Израиль отверг призыв глав МИД 25 стран к прекращению огня в секторе Газа и требование обеспечить непрерывное поступление гуманитарной помощи жителям анклава, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Израиль отверг заявление, распространенное группой стран, так как оно оторвано от реальности и посылает неверный сигнал ХАМАС", - процитировало издание ответное заявление израильского МИД.

Израиль также назвал механизмы ООН по доставке гуманитарной помощи "уязвимыми", поскольку ХАМАС "присваивает" гуманитарную помощь и использует ее "для себя и для усиления контроля над частями сектора".

Советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, комментируя заявление, написал в своем телеграм-канале, что в документе "нет ни слова с оказанием давления на ХАМАС, это не только несправедливо, но и вредно".

Гендельман также обвинил ХАМАС в том, что движение "саботирует каждую попытку прекращения огня, отвергая четкие и справедливые предложения, которые Израиль уже неоднократно выдвигал".

Ранее сообщалось, что главы МИД 25 стран, включая Великобританию, Австралию, Канаду, Францию и Италию, обратились с призывом к израильским властям обеспечить непрерывный доступ гуманитарной помощи и прекратить огонь в секторе Газа.

"Модель оказания помощи израильским правительством опасна, она порождает нестабильность и лишает жителей Газы человеческого достоинства", - отмечается в документе.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа палестинцы гумпомощь
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