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В ЕК заявили об обеспокоенности действиями Киева в отношении антикоррупционных институтов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ЕС обеспокоен недавними действиями властей Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье.

"Эти институты являются ключевыми для украинской повестки реформ и должны работать независимым образом, чтобы бороться против коррупции и обеспечивать доверие общества", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что ЕС оказывает значительную финансовую помощь Украине, обусловленную "прогрессом в транспарентности, юридических реформах и демократическом управлении".

"Вступление Украины в Европейский союз потребует твердой способности бороться против коррупции и обеспечивать институциональную устойчивость", - отметил представитель ЕК.

Мерсье сообщил, что "ЕС продолжит отслеживать ситуацию и помогать Украине утверждать правовое государство".

Во вторник СМИ сообщают о принятии Верховной радой закона, который расценивают как лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

ЕК Украина
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