ЕК требует от Киева объяснений из-за закона, ограничивающего антикоррупционные органы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от украинского президента Владимира Зеленского объяснения причины принятия на Украине закона, лишившего независимости антикоррупционные институты, сообщает в среду газета Le Soir.

Глава ЕК "выразила серьезную обеспокоенность последствиями" закона, который отменяет независимость антикоррупционных органов, и "потребовала объяснений от украинского правительства", приводит издание слова одного из официальных представителей Еврокомиссии.

Недоумение в связи с этим решением Киева и рекомендации сделать шаг назад были также высказаны руководителями дипломатии Франции и Германии. По мнению французского министра-делегата по делам Европы Бенжамена Аддада, принятое решение не способствует вступлению Украины в Европейский союз.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также заявил, что ограничение независимости антикоррупционных органов препятствует вступлению Украины в ЕС.

Ранее СМИ сообщали о протестах граждан в Киеве против принятого Верховной радой и впоследствии подписанного Зеленским во вторник закона, лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.