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ЕС добивается согласованной с G7 позиции по цене на нефть из РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ЕС добивается присоединения всех стран G7 к объявленному им новому потолку цен на нефть РФ, идут обсуждения с ними этого вопроса, но пока Брюссель не достиг своей цели, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.

"Что касается нового механизма ограничения цен на российскую нефть, намерение заключается в том, чтобы обсудить это с партнерами по G7. Конечно, мы уже были в контакте с ними, когда готовили этот план, чтобы как можно лучше согласовать наши действия в будущем. Наша цель была в том, чтобы члены G7 в итоге приняли такой потолок, когда комиссия осуществит его корректировку", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на уточняющие вопросы, он указал на важность для эффективного применения этой меры единой позиции "большой семерки" относительно цены на российскую нефть. Вместе с тем представитель ЕК признал, что согласованная позиция пока не достигнута.

"Мы стараемся достичь этой цели путем обсуждения", - добавил Жилл.

При этом он отметил, что Великобритания уже приняла новый потолок цены, с другими партнерами по G7 продолжаются обсуждения.

Совет ЕС утвердил 18 июля 18-й пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении РФ, который включает снижение потолка цены на российскую нефть до $47,6 за баррель.

"ЕС снижает максимальный ценовой предел на сырую нефть с $60 до $47,6 за баррель, чтобы привести его в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки максимального ценового предела на нефть и обеспечения его эффективности", - говорилось в коммюнике совета.

В тот же день Великобритания объявила о снижении вместе с Евросоюзом потолка цен на нефть из РФ до $47,6 за баррель. "Великобритания и ЕС снижают потолок цен до $47,6 за баррель", - сообщалось в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

G7 ЕК Великобритания
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