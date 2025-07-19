Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия будет отвечать за изменение полотка цен на нефть из России, сообщается в официальном журнале ЕС.

"Подразумевается учреждение автоматической процедуры по модификации потолка цен на российскую сырую нефть. Потолок будет зависеть от средней рыночной цены на нефть из РФ", - говорится в документе.

Согласно ему, "право имплементации решения предоставляется Еврокомиссии".

При каждом изменении потолка цен будет предоставляться переходный период в 90 дней, сказано в сообщении

Уточняется, что для определения потолка цен нужно оценить среднюю рыночную стоимость российской нефти и отнять он нее 15%.

"Если новая оценка будет отличаться от действующего потолка на пять или менее процентов, то в таком случае потолок цен изменять не нужно", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Брюссель в рамках 18-го пакета антироссийских санкций решил снизить потолок цены на нефть из РФ до $47,6 за баррель.