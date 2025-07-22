США, Израиль и Сирия обсудят стабилизацию обстановки на сирийском юге

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - США, Израиль и Сирия планируют 24 июля переговоры о нормализации обстановки на юге Сирии, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и еще один источник.

Как ожидается, высокопоставленные представители США, Израиля и Сирии постараются добиться взаимопонимания по воспросам безопасности в отношении ситуации в южной Сирии.

По данным Axios, председательствовать на встрече будет посол США в Турции и посланник по Сирии Томас Баррак, который в прошедшие недели посредничал при контактах сторон. На встрече должны обсуждать меры по обеспечению безопасности в южной Сирии, а также усиление координации и линии связи между Сирией и Израилем с целью предотвратить новые кризисы в отношениях этих государств.

Пока неясно, где именно может пройти эта встреча.

"Прямо сейчас ситуация относительно спокойная, но коренные проблемы не удастся решить без комплексных соглашений между США, Израилем и сирийским правительством", - заявил порталу неназванный выкопоставленный представитель властей Израиля.

Ранее в июле бойцы из общины друзов вели бои с вооруженными бедуинами в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Израиль нанес серию ударов по Сирии, объясняя это поддержкой военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. В свою очередь сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти в субботу начали вновь развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда.