Поиск

США, Израиль и Сирия обсудят стабилизацию обстановки на сирийском юге

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - США, Израиль и Сирия планируют 24 июля переговоры о нормализации обстановки на юге Сирии, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и еще один источник.

Как ожидается, высокопоставленные представители США, Израиля и Сирии постараются добиться взаимопонимания по воспросам безопасности в отношении ситуации в южной Сирии.

По данным Axios, председательствовать на встрече будет посол США в Турции и посланник по Сирии Томас Баррак, который в прошедшие недели посредничал при контактах сторон. На встрече должны обсуждать меры по обеспечению безопасности в южной Сирии, а также усиление координации и линии связи между Сирией и Израилем с целью предотвратить новые кризисы в отношениях этих государств.

Пока неясно, где именно может пройти эта встреча.

"Прямо сейчас ситуация относительно спокойная, но коренные проблемы не удастся решить без комплексных соглашений между США, Израилем и сирийским правительством", - заявил порталу неназванный выкопоставленный представитель властей Израиля.

Ранее в июле бойцы из общины друзов вели бои с вооруженными бедуинами в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Израиль нанес серию ударов по Сирии, объясняя это поддержкой военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. В свою очередь сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти в субботу начали вновь развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда.

Израиль США Сирия Эс-Сувейда Томас Баррак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер Оззи Озборн

Умер Оззи Озборн

Пашинян посетит Россию 24 июля

Что произошло за день: вторник, 22 июля

Трамп пообещал за несколько месяцев добиться беспрецедентного наращивания арсеналов США

Трамп пообещал за несколько месяцев добиться беспрецедентного наращивания арсеналов США

Трамп обвинил Обаму и Клинтон в распространении фейков о вмешательстве России в выборы

МИД Польши рекомендовал согражданам покинуть Россию

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

ФРГ поставит Украине два ЗРК Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев

Глава МИД Турции предостерег от попыток раздела Сирии

Экспорт вина из Грузии в I полугодии снизился на 22%, поставки в Россию упали на треть

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });